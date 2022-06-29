宏達電股價急漲急跌 5月每股虧0.35元

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（中央社記者江明晏台北29日電）宏達電近期股價波動劇烈，短線漲幅一度超過40%，隨著新機發表亮相、利多出盡，今天股價重摔跌停，宏達電揭露5月營收新台幣3.04億元，每股虧損0.35元。

宏達電因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今天公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

據宏達電公告，5月營收3.04億元，較去年同期持平，稅前虧損2.8億元，歸屬於母公司虧損2.85億元，每股虧損0.35元。今年首季每股虧損0.92元，從110年第2季至今年首季，累計每股虧損3.43元。

宏達電28日發表首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro，預計7月1日起開賣，主打高CP值、讓使用者更輕易地進入元宇宙。

宏達電近期股價波動劇烈，從6月20日的低點42.1元一路大漲，至28日發表當天，盤中股價衝高至60.4元，短線漲幅逾40%，隨後宏達電股價由紅翻黑，收在57.7元，下跌0.1元，今天股價開盤便重挫，終場殺到跌停價52元作收，爆出10萬張大量。（編輯：張均懋）1110629