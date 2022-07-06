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元宇宙挹注 宏達電6月營收月增逾6成

2022/7/6 16:22
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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電6月營收月增逾6成，但上半年營收仍年減16%；宏達電積極跨界合作，布局元宇宙商機，先前推出首款元宇宙手機將有助於挹注7月營收表現。

宏達電今天公布6月自結合併營收新台幣4.95億元，月增62.8%，年減25%，今年累計至6月自結合併營收21.13億元，年減16%。

宏達電董事長暨執行長王雪紅先前在股東常會上再次強調，未來將積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。

近來，宏達電更積極跨界合作產業龍頭，打造VIVERSE元宇宙生態系，包括與高雄市政府、桃園市政府、金融銀行業者、三大電信公司、以及台灣藝術與文化機構和多位創作者跨界合作共同打造VIVERSE元宇宙平台。

在智慧型手機方面，宏達電睽違已久推出自家全球首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro，除了深入整合應用於VIVERSE平台外，也針對虛擬實境裝置進行搭配優化、相容VIVE Flow並展現其應用，市場看好將有助於挹注7月營收表現。

宏達電旗下HTC VIVE ORIGINALS今天也舉行記者會，邀林心如擔任「華燈初上」未來版製作人，打造全球首創「多重場域沉浸式」元宇宙戲劇。

宏達電旗下VIVE ORIGINALS的全球第一個全息音樂平台BEATDAY也宣布攜手貝立德、安索帕開拓元宇宙廣告代理模式。（編輯：蘇志宗）1110706

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