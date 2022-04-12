更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
元宇宙
新聞專題
元宇宙3/147

Meta元宇宙平台Horizon Worlds 測試銷售虛擬商品

2022/4/12 14:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山11日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）與Instagram的母公司Meta今天表示，將讓內容創作者有機會在虛擬實境平台Horizon Worlds向使用者販售虛擬物件。

法新社報導，設於加州的科技巨擘Meta在新聞稿中說：「舉例來說，玩家可為時尚世界創造與販售配件，或為進入新世界提供付費入場券。」

Meta等公司稱元宇宙是網路發展的未來。元宇宙是由一組平行「宇宙」組成，主要透過擴增與虛擬實境平台進入。Horizon Worlds是Meta元宇宙的主要平台。

元宇宙已以基本型態存在於電玩中，像在「當個創世神」（Minecraft）、「要塞英雄」（Fortnite）、「機器磚塊」（Roblox）等，還有在Horizon Worlds與VRChat等社交平台，民眾聚集在那不只是為了玩樂，還可以互動、參加活動。

收入大多仰賴大規模定向廣告的Meta，已經將推動元宇宙的興起當成公司的使命，以期在下波爭奪公眾注意力的戰爭中搶得一席之地。

為了達成這個目標，Meta想方設法吸引內容創作者，因為他們可能會帶來更多新用戶。

Meta去年10月替Horizon Worlds創作者設立一個金額達1000萬美元（約新台幣2億9445萬元）的基金。Meta表示，Horizon Worlds現在已有1萬多個不同的「世界」。

Meta說：「我們今天推出的功能，是要與一些創作者一同測試，以取得他們的回饋，這類工具是實現我們對元宇宙長期願景的一步，讓創作者得以此維生，讓民眾可以購買數位商品、服務與體驗。」

Meta也打算試行向達到特定目標的創作者提供獎金，像是「建構吸引玩家停留最長時間的世界」。

Meta說，這些獎金「將不會被扣費，會全額付給創作者」，而販售虛擬物品獲得的收益，將收取佣金。

根據美國科技媒體網站The Verge今年2月發布的文章，Horizon Worlds在美國與加拿大已有超過30萬名用戶。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1110412

延伸閱讀
防止俄烏社群假訊息擴散 Meta提升事實查核能力用講的打造元宇宙 臉書揭露AI語音助理計畫臉書母公司Meta財報不穩 盤後股價暴跌20%
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀