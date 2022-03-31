元宇宙電競需求旺 動力科技散熱風扇今年看俏

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）動力科技今天參加證券交易所財務業務說明會時表示，去年營收、獲利皆繳出歷史新高紀錄，每股盈餘（EPS）6.83元，今年散熱風扇產品在未來的元宇宙、電競及資料處理中心需求帶動下營運可期。

展望2022年，動力表示，上半年維持審慎樂觀看法，累計今年前2月合併營收新台幣3.75億元、年增45.36%，雖第1季因農曆年節導致工作天數較少，但以目前客戶的訂單需求來看，仍保持良好的拉貨力道，尤其是支援NVIDIA RTX 3050系列新品顯示卡，隨著元宇宙、NFT（非同質化代幣）等趨勢效應助威下，電競桌機的換機潮也逐步浮現。

另外，動力指出，NVIDIA今年底前有望推出RTX 40系列新產品，將為動力未來銷售業績奠定成長基礎。

動力2021年全年合併營收18.39億元，年增16.54%，營業淨利3.33億元、歸屬於母公司稅後淨利2.19億元、每股盈餘（EPS）6.83元，則較前一年度增加11.45%、33.49%、20.67%，受惠晶片與相關零組件缺料逐步緩解，電競相關散熱風扇產品出貨暢旺。

動力指出，雖因部分原材料漲價影響毛利率，但在成本與費用控制得宜、產能製程效率優化下，2021年營業毛利率、營業利益率仍分別站穩30.96%、18.12%。

動力日前董事會決議通過2021年擬配發每股4元現金股利，股利配發率58.57%，以3月31日收盤價60.80元計算，現金殖利率約6.58%，今年股東常會預計於5月31日舉行。（編輯：楊凱翔）1110331