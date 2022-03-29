Touch Taiwan將至 聚焦元宇宙與台灣Micro LED技術

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（中央社記者賴言曦台北29日電）Touch Taiwan 2022智慧顯示展將於4月27日登場，今年元宇宙應用、微發光二極體顯示器（Micro LED）、次毫米發光二極體（Mini LED）專區仍備受關注，國際大廠更將台灣視為未來重要Micro LED技術發展市場。

今年展場備受關注的Micro LED、Mini LED專區，獲得許多海內外廠商支持，展示領先全球的Micro、Mini LED技術與產業鏈實力。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新的研究報告指出，Micro LED大型顯示器將走向家庭劇院等級及高階商業展示市場。預估2022年Micro LED大型顯示器晶片產值將達5400萬美元；至2026年有望上升至45億美元，年複合成長率為204％

此次展覽，元宇宙也成為重要關鍵字。要實現元宇宙應用，未來的顯示技術須具備更輕薄、更高效率、功耗低、體積小等優點。因此，Micro LED成為打造下世代元宇宙應用的關鍵顯示技術。

今年Touch Taiwan的Micro LED、Mini LED專區將有富采控股領軍旗下公司晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技及葳天科技共同展出；其他重量級參展商包括錼創科技、漢民科技、ASM Pacific等國內外大廠。

首度參展的斯託克精密、Coherent、PORO TECH及法國新創公司Aledia等也將大秀Micro & Mini LED商機。主辦單位表示，這些跡象，顯示國際大廠都將台灣視為未來重要的Micro LED技術發展市場。

Touch Taiwan 2022將於4月27日至29日在南港展覽館1館4樓展出，主打the Future，涵蓋智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料及淨零碳排等6大主題；線上展覽館將於4月27日至5月3日舉行，期望為產業打造國際級跨領域交流合作平台。（編輯：楊蘭軒）1110329