宏碁旗下倚天酷碁跨足元宇宙 朝資本市場邁進

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電腦品牌廠宏碁旗下倚天酷碁30日宣布打造娛樂、流行、藝術的元宇宙平台，由倚天酷碁總經理鍾逸鈞（左）、思偉達執行長鄧萬偉（右）簽署合作意向書。中央社記者吳家豪攝 111年3月30日

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（中央社記者吳家豪台北30日電）電腦品牌廠宏碁旗下倚天酷碁今天與思偉達簽署合作意向書，打造全新娛樂、流行、藝術的元宇宙平台，有助帶動中長期發展，未來將努力朝資本市場邁進。

宏碁今年2月宣布策略投資新創團隊思偉達，思偉達成立以來邁入第5年，去年成立「Jcard這咖」NFT（非同質化代幣）發行交易平台，曾幫藝人峮峮、歌手畢書盡、朱銘美術館、霹靂布袋戲等大型IP（智慧財產權）發行NFT數位商品。

宏碁旗下倚天資訊與酷碁科技去年6月合併成立倚天酷碁公司，銷售周邊產品為主，占營收比重約60%；包袋類產品占營收約20%，穿戴裝置等其他產品占營收約20%。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞今天出席合作記者會，他接受中央社記者採訪表示，今年產品組合應該變動不大，這次與思偉達合作，主要著眼於中長期發展，因為元宇宙商機很大，需要提早布局。

鍾逸鈞說，酷碁科技原本就已經獲利，去年6月與倚天資訊合併成立倚天酷碁後，強化軟硬體整合能力。雖然產業面臨俄烏戰爭、供應鏈不穩定等影響，仍審慎樂觀看待今年營運將優於去年。

長期而言，鍾逸鈞認為，倚天酷碁將跟隨宏碁集團旗下其他子公司的腳步，努力朝資本市場邁進，但目前還沒有時間表，現階段先把營收規模放大。

倚天酷碁與思偉達打造的NFT平台，首波合作夥伴包括凱渥集團、台灣美術院及以古董藝術拍賣為主的東京中央沐春堂，提供數位化美術畫作、古董NFT等項目，未來可能涵蓋的服務選項包括虛擬人偶的虛實整合服務設計、超模人物NFT會員證設計等。（編輯：張均懋）1110330