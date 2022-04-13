宏達電加入桃園數位隊 描繪元宇宙藍圖

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（中央社記者江明晏台北13日電）宏達電結盟桃園市政府，加入正式成軍的「桃園數位隊」，HTC亞太區總經理黃昭穎表示，未來桃園市文化資產保存、運動賽事，甚至市政服務都有望創建於虛擬宇宙生活中，提供民眾體驗。

宏達電今天發布新聞稿說明，受邀參加桃園市政府於12日主辦的「2022桃園數位驅動，開創台灣新局」國際論壇，會上並展示VIVE Sync VR虛擬會議及VIVE Connect平台，桃園市長鄭文燦則以擬真的虛擬分身進入VIVE Sync，進行元宇宙VR會議體驗。

會中，HTC分享未來數位轉型、虛實整合新生活趨勢，以及從元宇宙角度探討企業升級數位核心的策略。桃園市政府邀請與會企業進行結盟儀式，共同宣布「桃園數位隊」正式成軍。

宏達電表示，於桃園市設廠生產科技設備多年，與桃園有深厚的連結。也期許未來與桃園市眾多高科技產業，攜手鏈結科技人才，加速打造桃園5G智慧城市。

黃昭穎表示，桃園擁有完整的高科技產業聚落、物流及交通便捷的優勢，近幾年積極培育科技人才並成立新創基地，在這樣良好的基礎下，HTC希望能與市府合作培育下一世代數位人才，聚集台灣的軟實力能量。未來桃園市文化資產保存、運動賽事，甚至市政服務都能超越我們想像，創建於虛擬宇宙生活中提供民眾體驗。

鄭文燦表示，立法院於去年底三讀通過「數位發展部組織法」，目的是要促進資通訊安全、促進數位產業發展、強化數位治理及推動公私部門的數位轉型，讓台灣的數位國家隊、數位城市隊逐步成立，開創數位經濟的新格局。桃園是全台ICT產業的重鎮，近年來隨著5G、雲端、人工智慧、IoT等各方面的擴充應用，不僅帶動整體ICT產業新一波的發展，也讓ICT產業投資爆發性的成長。

宏達電並指出，VIVE Connect是一種易於讓使用者穿梭於各平台、應用程式、遊戲或內容的開放式平台，HTC VIVE依據WebXR等開放標準建構VIVERSE，以確保平台的互通性，讓使用者可以連結虛擬世界中的其他人，並於虛擬世界快速移動。（編輯：趙蔚蘭）1110413