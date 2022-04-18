電子書平台衝元宇宙 Hami書城發阿貴NFT

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（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信旗下電子書月租平台「Hami書城」，舉辦第4屆「世界閱讀日」全台免費閱讀活動，將元宇宙概念率先導入閱讀，除了上線AR 3D特效，也與「阿貴」合作發行限量NFT。

元宇宙當道，在未來的元宇宙世界閱讀有什麼想像。中華電信旗下電子書月租平台「Hami書城」，舉辦第4屆「世界閱讀日」全台免費閱讀活動，將元宇宙概念率先導入閱讀。

除了上線Hami書城新功能AR 3D特效，讓書籍在元宇宙的世界變立體，並將與華人世界第一位網路虛擬偶像「阿貴」合作發行限量NFT。

「阿貴」是華人網路虛擬偶像，誕生於1999年，阿貴動畫曾創下每日瀏覽230萬人次歷史紀錄，曾被時代雜誌（TIME）選為「亞洲英雄人物」，也是台灣首位電視新聞虛擬主播，阿貴NFT將有4款設計，透過OurSong平台限量發行423組，在423世界閱讀日開啟Hami書城App完成簽到，有機會免費獲得阿貴NFT。

經營Hami書城的春水堂科技娛樂總經理胡學海表示，「阿貴」一直都是台灣原創力的一個里程碑，在元宇宙／NFT大爆發的2022年，不管世界如何改變，保持好奇心，探索學習永遠是最重要的事，因此在4月23日世界閱讀日這天邀請民眾一起進入書城，用AR與3D，讓閱讀學習變得更有趣。

Hami書城世界閱讀日邁入第4年，用科技帶動全台灣各縣市單位及企業一起推動閱讀風氣，場域閱讀夥伴至今年成長312%，涵蓋全年都提供數位閱讀服務的台灣高鐵、文化部、北桃南嘉縣市政府、新竹市文化局、世貿展覽館、中華郵政、臺北市立圖書館、臺北市立聯合醫院等超過100個實體場域。（編輯：林興盟）1110418