林之晨談元宇宙：各行各業將快速遊戲化

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（中央社記者江明晏台北21日電）台灣大哥大總經理林之晨以「元宇宙」為題發表演說，他表示，元宇宙只是一個時髦的名詞，其實世界正在發生的事情是「遊戲化」，未來各行各業都會快速地遊戲化。

台灣大總經理林之晨今天在工商協進會70週年系列活動「科技產業發展的新趨勢與新商機」論壇上，以「元宇宙」為題發表演說。

他表示，元宇宙是一個時髦的名詞，其實世界正在發生的事情是「遊戲化」 （Gamification），未來各行各業都會快速地遊戲化。

談及遊戲共通特性，林之晨指出共有8點，第一，具有互動性；第二，沉浸式的體驗（3D）；第三，不同於真實世界的特殊體驗；第四，練功升級，以獲得更多忠誠度與黏著度；第五，虛擬分身；第六，社交團體對戰；第七，代幣經濟；第八，數位資產。

遊戲玩家人數每年上升，林之晨說，全球有一半人口都是玩家，Z世代的年輕人更大概有80%都是遊戲玩家，一週會花7個小時在遊戲上，面對習慣遊戲的Z世代長大後，成為消費主力，真實世界的服務也必須發展成遊戲化的模樣，就好像「迪士尼樂園」對很多人來說，就像一個實體的遊戲世界。

根據他的觀察，遊戲的發展也從付費玩（pay to play）變成免費玩（free to play）再發展為邊玩邊賺（play with earn），例如：透過數位資產賺錢或是直播玩遊戲等。

隨著遊戲發展可以產生獲利，NFT（非同質化代幣Non-Fungible Token）應運而生，林之晨說，NFT其實就是在分散式區塊鏈紀錄物品擁有權的一種方式，未來越來越多資產都會用NFT來紀錄作為證明。（編輯：楊凱翔）1110421