宏碁首季每股賺0.74元 營業淨利創12年同期高點

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（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦品牌廠宏碁今天召開董事會通過今年第1季財報，在俄烏戰爭影響下，營業淨利達新台幣29.14億元，季減25%、年增3.8%，仍寫下12年同期新高；稅後淨利22.35億元，季減0.3%，年減19%，每股盈餘0.74元。

宏碁今年第1季合併營收783.78億元，季減9.4%，年增9.5%；毛利率11.3%，季減0.2個百分點，年減0.3個百分點；營業淨利率3.7%，季減0.8個百分點，年減0.2個百分點。

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宏碁透過新聞稿表示，第1季業務受到俄烏戰爭影響，疫情也衝擊供應鏈運作。然而，宏碁Aspire Vero環保筆電在全球廣為接受，獲得包含2022 iF產品設計獎、2022紅點設計獎等國際大獎，未來也將持續拓展Vero環保產品線。

宏碁持續發展多重事業成長引擎策略，旗下宏碁資訊已於3月送件申請掛牌上櫃，宏碁智醫也於3月3日由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板進行交易。（編輯：張均懋）1110505