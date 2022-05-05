緯軟首季每股賺1.66元創同期高 中國封控影響有限
2022/5/5 18:47
（中央社記者吳家豪台北5日電）資訊服務商緯創軟體今天董事會通過2022年第1季財報，在大型指標客戶外包需求挹注下，合併營收達新台幣18.29億元，創單季新高；每股盈餘1.66元，改寫歷年同期新高。
緯軟同時公告自結4月合併營收6.47億元，月減1%，年增34%；今年前4個月累計合併營收24.76億元，年增34%。
緯軟透過新聞稿說明，受中國地區新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控影響，短期業績增長暫緩，但整體來看影響有限，樂觀看待第2季營收將持續成長。
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緯軟今年第1季合併營收18.29億元，季增5%，年增34%，連續4季締造單季新高；毛利率21.5%，與去年第4季持平；營業毛利3.92億元，在營收推升下同創新高；營業利益率6.7%，季增1.1個百分點。
緯軟表示，2022年新客戶群進入快速成長期，大型指標客戶外包需求可望持續挹注營收。各季度毛利率預計將微幅波動，隨著營運規模擴展，下半年營益率可望回升，今年全年營收及獲利雙成長目標不變。（編輯：趙蔚蘭）1110505
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