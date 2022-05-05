央行拍賣特殊號碼鈔券 國庫賺進6600萬元

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）特殊號碼鈔券如「666666」、「888888」因有著六六大順、發發發的吉利意涵，是券幣蒐藏家心中的收藏聖品；回顧中央銀行過去累計19期公開拍賣特殊號碼鈔券所帶來的收益，數字也相當驚人，已經為國庫賺進新台幣6600萬元。

央行今天宣布第20期公開拍賣特殊號碼鈔券事宜，將委請台灣銀行在5月19日上午10時起至5月24日上午10時止，採網路投標方式，拍賣100元、500元及1000元的特殊號碼流通鈔券，共122組（計4592張）。

進一步觀察特殊鈔券的亮點，包含「666666」、「888888」的六連號鈔券組可以預見將是熱門標的；有著「168168」、「168888」號碼的組合也十分吉利；另外還有多面額全套式組合，券幣迷可視喜好投標。

中央銀行發行局長鄧延達表示，過去累計19期的拍賣總收入達8988萬元，扣除面額跟稅負的淨收入總共是6600萬元，均繳交國庫。

央行第20期公開拍賣特殊號碼鈔券的活動即將舉行，鄧延達表示，台灣銀行將自5月9日至5月24日，於該行網站「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，民眾可上網查閱。

此外，為了便利民眾投標及查詢，台灣銀行將於5月9日至5月11日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。（編輯：蘇志宗）1110505