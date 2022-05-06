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美股崩跌千點 台股重挫逾300點回測今年低點

2022/5/6 11:07（5/6 11:11 更新）
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台股6日開低後直接摜破下檔5日線16539點與10日線16570點支撐。 （中央社檔案照片）
台股6日開低後直接摜破下檔5日線16539點與10日線16570點支撐。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）道瓊指數崩跌1063點，多方反撲力道煙消雲散，台股今天開低後直接躺平，直接摜破下檔5日線16539點與10日線16570點支撐，今年4月低點16219點近在眼前，類股僅有農糧食品及部份生技股零星抗跌表現。

截至11時5分，加權股價指數下跌331.9點、為16364.22點、成交值新台幣1469.69億元，昨天反彈氣勢有如昨日黃花，今天盤中類股平均跌幅皆在2%以上，台積電跌破530元、大立光再破1600元；僅農糧食品化工概念東鹼、興農、台肥、中碳、福壽、泰山、愛之味等股價表現硬挺。

分析師表示，台股再度面臨破底危機，在國際局勢詭譎多變下，資金在資本市場「打帶跑」態勢明顯，且近期台股成交量能已有呈現萎縮的跡象，短線應先等待底部訊號浮現，再找切入時機，新台幣能否由貶轉升為觀察重心。

投信表示，市場擔憂俄烏衝突擴大，歐盟考慮分階段對俄羅斯實施石油禁令，地緣政治緊張加劇；通膨數據居高不下，美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期宣布升息2碼，且6月啟動縮表，但化解了一次升息3碼的擔憂，激勵台股昨天反彈，不過美債殖利率飆高，恐慌情緒再起，美股反彈曇花一現，道瓊工業指數6日重挫1063點，台股目前仍以跌深反彈看待。（編輯：楊凱翔）1110506

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