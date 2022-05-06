台積電跌近3% 市值大減4149億跌破14兆

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美國科技股重挫，那斯達克與費半指數跌幅均達5%，台積電美國存託憑證（ADR）大跌4%，現貨股價今天早盤大跌新台幣16元，來到526元，跌幅2.95%，市值跌破14兆元、大減4149億元，來到13.64兆元。

台積電ADR收在92.15美元，下跌3.84美元；聯電ADR跌幅也達4.4%，來到8.04美元。

分析師指出，台積電基本面強勁，美國公債殖利率攀高，是影響近期美國科技股及台積電股價表現疲弱的主因，後續動向值得追蹤觀察。

台積電持續布局先進晶圓製程，3奈米製程產能受惠高效能運算和智慧型手機高階晶片需求帶動，預估今年下半年可開始出貨，預估2023年大規模量產；2奈米先進製程按照計畫進行，預估2025年可開始量產。

觀察終端需求市況，台積電在先前法人說明會中指出，部分智慧型手機和平板電腦終端需求有趨緩跡象，不過其他終端產品需求仍強勁，今年台積電整體產能持續吃緊，甚至供不應求，今年高效能運算平台業績成長將最明顯。

台積電今年資本支出維持規模400億美元至440億美元，台積電指出，相關資本支出按照客戶長期需求規劃，即便短期景氣出現反轉跡象，也不影響台積電按照客戶長期需求規劃資本支出的模型。（編輯：楊凱翔）1110506