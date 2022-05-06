美股激情僅一天道瓊重挫千點 台股恐再陷震盪

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分析師表示，投資人憂慮未除，6日台股壓力有增無減，短線指數震盪拉回可能性相當大。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）美股因升息利空出盡出現的大漲激情僅一天效期，在大型股領跌下，美股道瓊重挫千點，那斯達克與費半指數都跌約5%，創2020年以來最糟表現。分析師表示，投資人憂慮未除，台股壓力有增無減，短線指數震盪拉回可能性相當大。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）宣布升息2碼（0.5個百分點），言論鷹中帶鴿優於市場預期，美股4日出現報復性反彈，只不過樂觀氣氛隨即消散無蹤，4大指數5日全面崩跌。

道瓊工業指數終場暴跌1063.09點，跌幅3.12%，收在32997.97點。標準普爾500指數重挫153.3點，跌幅3.56%，收在4146.87點。以科技股為主的那斯達克綜合指數慘跌647.16點，跌幅4.99%，收在12317.69點。

費城半導體指數大跌5%，30檔成分股全面收黑。台積電美國存託憑證（ADR）重挫4%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅分別達5.6%、7.3%。

法人表示，受美國啟動升息影響，外資已連2個月出走，根據金融監督管理委員會統計，整體外資3、4月合計淨匯出達115.79億美元，折合約新台幣3416.84億元，已超越2020年同期全球疫情爆發的外資淨匯出量；在外資持續匯出下，台股失血，反彈有氣無力。

分析師認為，台股難得出現的多方缺口恐成假突破，面臨龐大的回補壓力。投資人對於通膨和資金緊縮依舊心存忌憚，加上中長期仍有俄烏戰火以及高物價的影響，對台股的壓力有增無減，短線上指數震盪拉回的可能性相當大。（編輯：楊蘭軒）1110506