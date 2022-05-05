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外資連2月出走潮 淨匯出逾3000億元

2022/5/5 21:57（5/5 22:03 更新）
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外資已連2月出走，金管會5日公布，整體外資3、4月合計淨匯出達115.79億美元，折合約新台幣3416.84億元。（圖取自Pixabay圖庫）
外資已連2月出走，金管會5日公布，整體外資3、4月合計淨匯出達115.79億美元，折合約新台幣3416.84億元。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北5日電）受美國啟動升息影響，外資已連2月出走，金管會今天公布，整體外資3、4月合計淨匯出達115.79億美元，折合約新台幣3416.84億元，已超越2020年同期全球疫情爆發的外資淨匯出量。

今年3月美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，外資在3月正式終結連4月淨匯入轉為淨匯出。配合外資向央行補正申報資料，金管會今天修正整體外資3月淨匯出量，自原先公布的59.38億美元、再上修至68.9億美元，為近24個月單月最大出走潮。

前一次外資淨匯出高峰為2020年3月，因全球市場受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情黑天鵝衝擊，整體外資單月爆出淨匯出103.95億美元大量。

金管會今天公布，整體外資4月持續淨匯出46.89億美元，至少創近3年同期新高，值得注意的是，在美國3月宣告進入升息循環後，整體外資3、4月合計淨匯出已達115.79億美元，超越2020年同期全球受到疫情衝擊時，外資108.24億美元的淨匯出量。

截至今年4月30日為止，整體外資累計淨匯入餘額續降至2232.63億美元，折合約新台幣6.5兆元。

今年截至4月30日為止，外資累計賣超上市股票新台幣6411.49億元、賣超上櫃股票342.78億元；陸資累計賣超上市股票8.55億元、賣超上櫃股票2.07億元。（編輯：潘羿菁）1110505

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