台塑四寶4月營收受中國封控波及 南亞月減近2成

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（中央社記者潘智義台北6日電）受中國封控、俄烏戰事影響，台塑四寶今天公布4月合併營收共新台幣1566.12億元，較3月減少7.1%，但年增12.8%；4家公司當中，南亞4月營收月減近2成，衰退幅度最大。

南亞透過新聞稿指出，4月營收月減達19.7%，主要是受中國防疫管控、乙二醇（EG）計畫性減產衝擊，加上俄烏戰爭、通膨影響消費所致。

不過，南亞預期5月中國各城市將陸續放寬管制，加上公司備有宿舍，可閉環生產，及自其他廠區支援供應，5月營收可望成長。

台塑評估，第2季起步入營建業及汽車業傳統需求旺季，且中國鞋材及乙烯醋酸乙烯酯（EVA）太陽能封裝膜市場需求增加，4月各主要產品價格都比3月上漲4至14%。

台塑認為，4月營收較3月微幅衰退，但5、6月因東南亞齋戒月結束，且步入營建業及汽車業傳統需求旺季，5月及6月開工率均高於4月，加上原料乙、丙烯成本支撐，石化產品平均價格可望高於第1季。

台化指出，因俄烏戰爭短期無結束跡象，油價高位震盪，帶動二甲苯（PX）、純對本二甲酸（PTA）、苯乙烯（SM）等重要石化產品接單均價上漲。

台化解釋，今年春季的旺季已經消失，以目前中國的疫情發展來看，接下來將如期的進入傳統淡季。

油價方面，台塑石化分析，4月初美國及國際能源總署（IEA）宣布釋放戰略庫存，估計今年可釋放3.5億桶，同時上海等城市封城，中國油品需求快速減少，加上印度增加俄羅斯原油進口，使4月布倫特油價自高點回檔修正。

台塑石化預估，歐盟規劃年底前逐步禁止進口俄羅斯原油，市場預期5月俄羅斯原油出口每天將減少100萬桶，短期油價可能上漲。不過，中國封城持續延長，油品需求難以回升，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，將抑制油價漲幅。

台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化1至4月合併營收6106.59億元，年增21.2%。

台塑4月合併營收251.46億元，較3月減少5%，年增3.2%；1至4月合併營收961.5億元，年增13.2%。

南亞4月合併營收296.97億元，月減19.7%，年減14.9%；1至4月累計合併營收1317.89億元，年增5.8%。

台化4月合併營收364.19億元，月增0.1%，年增10.2%；1至4月合併營收1318.18億元，年增12.5%。

台塑石化4月合併營收653.5億元，月減5%，但年增40.4%。1至4月合併營收2509.02億元，年增41.9%。（編輯：趙蔚蘭）1110506