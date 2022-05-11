穩定原料來源 台塑擬在美砸61億元設新廠

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（中央社記者賴言曦台北11日電）為穩定料源、提升聚乙烯（PE）競爭力，台塑擬在美國德州康福廠區投資2.07億美元（約新台幣61億元）新建年產能10萬噸1-己烯廠。

台塑表示，新廠區預定2025年10月完工試車、12月量產，完工後，6.3萬噸供企業內部自用，3.7萬噸外售供應國際市場。

台塑董事會10日通過旗下100%持股台塑工業美國公司（FIC）增資7000萬美元，以支應新投資案部分資金，其餘1億3783萬3000美元則擬以借款支應。

台塑說明，台塑、台塑工業美國公司及台塑持股22.66%轉投資公司Formosa Plastics Corporation, U.S.A等PE廠，預估對1-己烯的原料需求至2025年將達6.3萬噸，但目前1-己烯均向外購買。

台塑表示，因1-己烯原料（乙烯）在美國以頁岩氣開採所產製，較原油煉製方式更具成本優勢，其中北美為1-己烯原料主要產地，但1-己烯生產廠商大多優先供應其集團PE廠。

台塑指出，全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS預估，2025年北美1-己烯原料供給量為87.8萬噸，需求量為91.5萬噸，其中包含北美境內需求量79.9萬噸及淨出口11.6萬噸，預料市場將供不應求。

台塑工業美國公司目前資本額為5億725萬5000美元，其中3億8930萬元用於新建年產40萬噸高密度聚乙烯（HDPE）廠，並於2019年9月完工投產，其餘1億807萬5000美元及988萬美元分別用於轉投資Formosa Olefins, L.L.C.及Lolita Packaging L.L.C.。（編輯：郭無患）1110511