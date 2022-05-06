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電子股重摔 台股收跌287點守住16400關卡

2022/5/6 13:47（5/6 13:58 更新）
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台股6日早盤一度大跌逾380點，尾盤跌幅稍作收斂，終場下跌287.92點，守住16400點整數關卡。（中央社檔案照片）
台股6日早盤一度大跌逾380點，尾盤跌幅稍作收斂，終場下跌287.92點，守住16400點整數關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）美股崩跌千點，台股今天跟著跳水，早盤一度大跌逾380點，尾盤跌幅稍作收斂，終場下跌287.92點，以16408.2點作收，守住16400點整數關卡。

台股今天隨著美股重挫跳空大跌，權值科技股成為殺盤重心，加權指數尾盤下跌287.92點，跌幅1.72%，成交值2458.78億元。

台積電下跌14元，跌幅2.58%，股價來到528元，聯發科拉尾盤收在834點。航運及農糧食品股成為盤面亮點，長榮尾盤翻紅上漲1.5元，收在154元，萬海一度翻紅，以151.5元作收。（編輯：楊蘭軒）1110506

（中央社台北6日電）台北股市今天加權指數開盤為16491.11點，盤中最高16491.11點，最低16312.77點；不含金融股指數14033.25點，跌247.46點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.98%、食品股跌1.11%、塑化股跌0.74%、紡織股跌2%、機電股跌2.01%、造紙股跌 1.58%、營建股跌0.89%、金融股跌1.67%。

委買張數2044萬852張，委賣張數1339萬6116張，成交張數613萬8086張。

收盤時上漲134家，下跌789家，持平57家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、長榮、東鹼、長榮航。

漲幅前5名個股為聯德、東科-KY、東華、耿鼎、亞諾法。

跌幅前5名個股為富邦NASDAQ正2、亞聚、矽力-KY、富邦恒生國企正2、潤泰全。1110506

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