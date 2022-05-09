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台積電股價520元創近1年新低 市值降至13.48兆元

2022/5/9 09:34（5/9 10:21 更新）
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台積電9日股價走勢疲弱，早盤達新台幣520元創近1年來新低，市值滑落至13.48兆元。（中央社檔案照片）
台積電9日股價走勢疲弱，早盤達新台幣520元創近1年來新低，市值滑落至13.48兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹9日電）美股上週五收低，那斯達克指數下跌173.03點，跌幅1.4%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣520元，創近1年來新低，市值滑落至13.48兆元。

投資人持續憂心升息及經濟成長減緩，美股上週五收低。道瓊工業指數下跌98.6點，跌幅0.3%；那斯達克指數下跌173.03點，跌幅1.4%；費城半導體指數下跌23.465點，跌幅0.78%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在91.63美元，下跌0.52美元，跌幅約0.56%。台積電今天股價同步走跌，早盤達520元，下跌8元，創波段新低，逼近去年5月12日的低點518元；市值縮水2074億元，滑落至13.48兆元，影響大盤指數約66點。

台積電股價震盪走低，股東人數持續攀高，據統計，台積電上週股價下跌10元，跌幅1.86%，至5月6日股東總人數攀升至133萬1281人，單週增加1917人。零股股東人數81萬4887人，增加2447人。（編輯：楊蘭軒）1110509

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