力成4月、前4月營收創同期新高 正向看待下半年營運

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體封測廠力成自結4月合併營收新台幣73.3億元，創同期新高，前4月自結合併營收281.61億元，年增12.19%，也是歷年同期新高。

力成今天下午公布4月自結合併營收73.30億元，較3月71.06億元增加3.15%，比去年同期66.71億元增加9.87%，是歷年同期新高。

累計今年前4月力成自結合併營收281.61億元，較去年同期251.01億元增加12.19%，也是歷年同期新高。

力成日前預估，第2季營運會比去年同期佳，維持強勁成長態勢，正向看待下半年營運。

在產能利用率，力成預估第2季封裝稼動率可到90%至95%高檔水準；中國大陸本土COVID-19疫情對西安廠無影響，蘇州廠影響有限，上海封城變數反而讓部分急單轉移到力成。

在動態隨機存取記憶體（DRAM），力成指出，第2季標準型產品持穩，行動DRAM需求回升，繪圖晶片記憶體健康回溫；在NAND型快閃記憶體（NAND Flash），晶圓供應受限狀況在3月已解決，預期量能逐步增加。

在固態硬碟（SSD）和系統及封裝（SiP），力成預估第2季需求逐步改善；在邏輯晶片，力成持續增加產品線並擴充產能，旗下超豐電子預期上半年可較去年同期穩健。

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本土法人指出，力成過去2年受惠邏輯封測產能吃緊，陸續取得新客戶新產品封測訂單，今年也擴充高階邏輯晶片封測產能，NAND型快閃記憶體短期受惠轉單和步出淡季，不過封測產品主要應用在手機、筆電，下半年需求審慎看待。

展望今年，法人預估力成今年業績可超過900億元，年增7%至9%、再拚歷史新高，稅後獲利逼近95億元，年增6%至7%、續創新高可期，每股純益可超過12.5元。（編輯：趙蔚蘭）1110509