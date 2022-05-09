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鴻海再砸11.15億元 增資電動車子公司

2022/5/9 16:48
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海今天公告，透過子公司再砸3750萬美元（約合新台幣11.15億元），轉增資電動車子公司Foxconn EV Technology Inc.，主要目的為長期投資。

根據公告，鴻海子公司PCE Paragon Solutions Kft.已取得Foxconn EV Technology Inc.約60.8%股權；另外子公司Foxconn Assets Management LLC.持股比重19.4%，Foxconn eMS Inc.持股比重9.4%。

Foxconn EV Technology是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，去年11月鴻海與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，Foxconn EV Technology即是投資主體。

鴻海集團今年持續設計新車，開發關鍵零組件和解決方案，其中磷酸鋰鐵電池、固態電池、上游材料為發展主軸，規劃在台灣的電池製造基地，讓磷酸鋰鐵電池和固態電池早日應用在國產電動巴士、電動乘用車和電動機車。

鴻海也與印尼、沙烏地阿拉伯合作，未來將在這兩個國家布建電動車和電池相關供應鏈。

鴻海推動的MIH開放電動車聯盟正與歐洲和印度當地廠商洽談，期盼今年歐洲市場有具體結果，10月MIH聯盟也將展示動力、電能、資安、先進駕駛輔助系統（ADAS）等內容。（編輯：趙蔚蘭）1110509

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