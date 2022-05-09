中國封控影響 華碩4月營收創23個月新低

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（中央社記者吳家豪台北9日電）中國防疫封控影響供應鏈，電腦品牌廠華碩今天公布4月集團營收新台幣333.89億元，月減39%，年減15%，創2020年6月以來新低；電腦設備廠神達投控4月合併營收30.34億元，月減28.9%，年減26.6%。

工業電腦龍頭研華也受到中國封控影響，4月合併營收約47.76億元，月減21.75%，年增2.15%。

華碩表示，4月營收主要受到中國封控及物流影響。華碩將於11日舉辦線上法人說明會，說明第1季營運結果及第2季展望。

神達指出，4月營收下滑，主要因為中國封城措施，影響神達昆山工廠的生產與出貨，也讓整個供應鏈及中國地區的生產都受到衝擊。

研華發布新聞稿說明，4月營收以區域別來看，以北美、歐洲及日本市場表現最強勁，營收分別年增41%、47%及18%；中國市場受封控及物流影響，營收年減雙位數百分比。

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事業群而言，研華4月以應用電腦事業群、物聯雲事業群、服務物聯網事業群表現最佳，營收分別年增77%、22%及14%；工業物聯網事業群受到中國封控影響，表現相對弱勢。

研華表示，4月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.6，累計今年1至4月B/B Ratio為1.39。此外，中國蘇州已降為低風險地區，昆山也解除封控，研華昆山製造中心與物流運送已逐步回復正常運作。（編輯：張均懋）1110509