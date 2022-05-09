國巨4月營收月減4.5% 仍同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨今天公布4月自結合併營收新台幣101.45億元，月減4.5%，仍是同期新高，主要是中國封城使部分客戶需求趨緩、出貨延遲，且物流影響原物料供給。

國巨自結4月合併營收101.45億元，較3月106.25億元減少4.5%，但比去年同期90.17億元增加12.5%。

國巨指出，4月營收較3月減少，主要是受中國昆山、上海地區封城，導致部分客戶因停工而造成需求減緩及出貨延遲，且物流運輸也影響原物料的進出供給。

累計今年前4月國巨自結合併營收402.74億元，較去年同期327.61億元成長22.93%。

展望第2季，國巨表示，雖然中國廠區生產營運正常，但後續仍需密切關注封城、物料供給及物流運輸等不確定因素，審慎應對業績及營運展望。

國巨4月27日起至6月26日實施第15次買回庫藏股，預計買回5500張，買回區間價格新台幣280元至628元。

國巨今天公告買回521張，平均每股買回價格400.58元，加上5月6日公布買回1330張、平均買回價格407.3元，迄今累計買回庫藏股1851張，庫藏股執行進度33.7%，庫藏股累積買回金額達7.5億元，平均每股買回成本405.41元。（編輯：蘇志宗）1110509