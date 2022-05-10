勤誠昆山廠停擺影響4月營收 5月起加班趕工

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（中央社記者吳家豪台北10日電）伺服器機殼廠勤誠今天公布4月合併營收新台幣5.2億元，月減36.07%，年減31.59%，主因中國封控措施導致昆山廠停工，影響4月營收，但客戶端需求仍暢旺，5月起將加班趕工，力拚全年營收續創新高。

勤誠透過新聞稿表示，自3月底以來，中國南方城市陸續執行封控措施，以防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，勤誠昆山工廠於4月2日起配合當地政府管制停工，並調度中國東莞廠、台灣嘉義廠及現有庫存因應。

不過，受到原物料供應及物流運送等衝擊，勤誠整體出貨仍造成影響，部分訂單將遞延出貨，目前整體在手訂單及業務接單狀況不受影響，訂單展望仍相當健康。

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勤誠指出，昆山廠已於4月25日起符合當地規範進行閉環式生產，並於5月9日全數復工，物流運送也逐漸回歸正常運作，勤誠正密切與客戶討論訂單出貨調配，預期整體狀況可逐步回穩。未來勤誠將積極拉升嘉義廠生產出貨比重，並對供應鏈可能面臨的影響重新進行評估及安排。

勤誠表示，雲端產業需求面正向樂觀，雲端服務支出持續成長也帶動伺服器出貨，目前客戶訂單需求強勁，隨工廠復工，5月起將加班趕交貨，加上物流運輸逐步恢復，今年業績有望續拚新高。（編輯：林興盟）1110510