台泥旗下新式環保達善輪遠距交船 6月再迎達環輪

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台泥表示，旗下達和航運今天在台泥大樓進行新式環保散裝船「達善輪」遠距命名交船儀式。台泥表示，達和航運下個月也將新增1艘環保高效散裝船「達環輪」。

台泥透過新聞稿表示，達善輪載重噸位8萬4460公噸，船長228.5公尺，船寬36.5公尺，為世界知名造船廠日本株式會社大島造船建造。

台泥表示，達善輪船身採高速節能線型設計，船殼使用環保低阻力油漆，船尾安裝節能導流鰭及機艙採用最新式電控低碳減排高效能主機。每天減少燃油消耗達25%至30%，優於國際海事組織標準20%至30%，並加裝電解式壓艙水處理系統，以維護海洋生態環境。

台泥指出，達善輪是達和航運自2018年起優化船隊計畫啟動後，購入的第8艘新式環保船；總計近5年來已購入2艘新式水泥船、6艘新式散裝船。

台泥指出，因疫情影響，台泥董事長張安平無法赴日本大島造船廠接船，今年已經是第2次透過視訊進行遠距命名交船儀式。

張安平表示，期盼達善輪的交船，能夠對減緩全球供應鏈與通貨膨脹問題，發揮穩定世界經濟的關鍵力量。（編輯：張均懋）1110511