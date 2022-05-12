鴻海首季獲利同期次高 每股賺2.12元
2022/5/12 14:34
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海第1季稅後獲利新台幣294.5億元，創歷年同期次高，毛利率、營益率以及淨利率皆較去年同期成長，單季每股基本純益2.12元。
鴻海今天下午舉行線上法人說明會，會前公布第1季合併損益，單季合併營收1兆4075.53億元，較去年第4季1兆8898.26億元減少26%，比去年同期1兆3471.13億元增加4%，創歷年同期新高，單季合併毛利率6.02%，較去年第4季6.03%微減，較去年同期5.8%增加0.22個百分點。
鴻海第1季代表本業的合併營業利益366.69億元，營益率2.61%，較去年第4季2.79%減少0.18個百分點，比去年同期2.05%增加0.56個百分點。
鴻海第1季稅後獲利294.5億元，創歷年同期次高，較去年第4季443.95億元減少34%，比去年同期281.62億元增加5%，第1季淨利率2.09%，較去年第4季2.35%減少0.26個百分點，比去年同期微增，第1季每股基本純益（EPS）2.12元，低於去年第4季EPS 3.2元，優於去年同期EPS 2.03元。
鴻海先前預估首季業績季減超過15%，較去年同期持平，結果小幅年增優於預期，其中消費智能產品估季減超過15%、較去年同期持平，符合預期，消費智能產品占比52%。雲端網路產品業績估季減5%至10%、較去年同期增加5%至10%、顯著成長，結果符合預期，雲端網路產品占比23%。
另外鴻海預估電腦終端產品季減5%至10%、較去年同期持平，結果小幅年增優於預期，電腦產品占比19%。元件和其他產品估季減逾15%、較去年同期顯著成長5%至10%，符合預期；元件和其他產品占比6%。（編輯：楊蘭軒）1110512
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