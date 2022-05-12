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進口自用快篩免專案核准 暫扣海關1.4萬劑將儘速放行

2022/5/12 18:13
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（中央社記者張璦台北12日電）本土疫情升溫，11日起輸入個人自用COVID-19檢驗試劑免專案核准；財政部今天表示，11日前進口、目前暫扣海關的快篩數量約有1萬4000劑，符合免申請專案核准規定者，將儘速放行。

考量國內疫情升溫，COVID-19檢驗試劑個人自用需求遽增，中央流行疫情指揮中心宣布，衛福部食藥署放寬民眾輸入COVID-19檢驗試劑供自用，自今年5月11日至6月30日，每人限1次且不超過100劑，免申請專案核准。

財政部關務署今天表示，海關配合衛福部便民防疫政策，採取便捷通關措施，以加速民眾進口COVID-19檢驗試劑通關。

關務署說明，為協助民眾以快遞、郵包，或以旅客身分攜帶快篩試劑輸入國內，關務署提醒應注意三大事項。

首先，民眾輸入100劑以內供自用，免向主管機關申請專案核准；超過部分，仍須申請專案核准，才得通關放行；第二，民眾輸入超過100劑部分，若是主張幫親屬購買，得檢附相關身分證明文件佐證，免向主管機關申請專案核准；同時，今年5月11日前，進口暫扣海關的案件，得依上述規定辦理。

關務署舉例，民眾張先生若輸入150劑快篩，自用100劑免申請專案核准，另50劑應向主管機關申請專案核准；但若張先生主張幫女兒購買，並提供女兒的身分證明等相關文件，則得免申請專案核准。

同時，關務署呼籲，民眾自國外進口輸入或攜帶自用快篩試劑，務必符合自用限量規定，以避免因不符規定無法順利通關。（編輯：林淑媛）1110512

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