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股匯齊揚 新台幣升1.6分收29.807元

2022/5/13 17:57
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（中央社記者潘姿羽台北13日電）台股回神加上亞幣翻揚，新台幣匯率得以止跌，今天收盤收在29.807元，小升1.6分；台北及元太外匯市場總成交金額14.22億美元。

隨著美股跌勢收斂，亞股也吹響反攻號角，台股今天在電子股跌深反彈助攻下，指數開高走高，終場大漲215.86點，收在15832.54點，收復15800點整數關卡。

外匯交易員指出，亞洲股匯市今天普遍上漲，新台幣也隨人民幣走揚，雖然匯市交投不算熱絡，以實質拋補為主，但外資沒什麼動靜，加上出口商拋匯提供支撐，新台幣匯率呈現偏升整理，今天開盤價為29.82元，最高升抵29.765元、最低29.825元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.47角或0.49%，週線連8黑。

外匯交易員分析，美國聯準會啟動升息循環，支撐美元強勢格局，新台幣走勢偏弱的大方向不會改變，但央行總裁楊金龍昨日於立法院備詢時表示，必要時將進場調節，展現穩匯態度，讓市場恢復信心，多少有助緩和貶勢。（編輯：林淑媛）1110513

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