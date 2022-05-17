國壽擬投資260億元 高鐵桃園前站開發案今啟動

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（中央社記者蘇思云台北17日電）國泰人壽今天宣布高鐵桃園站前開發案正式啟動，預計投資新台幣260億元，以高鐵桃園站為核心，引進購物、休閒、辦公與飯店等，盼推升桃園成為台版的東京「丸之內」。

國泰人壽與交通部鐵道局今天共同舉辦「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案簽約典禮」。國壽今天發布新聞稿表示，本案位於高鐵桃園前站，未來結合高鐵、捷運、商場等多項建設及投資，為高鐵沿線規模最大的高鐵桃園車站特定區開發案。

國泰人壽副總經理郭文鎧致詞時表示，國泰人壽2012年起與交通部鐵道局一起攜手開發高鐵桃園後站產業專區，展開占地逾6.6萬坪的開發案，現在再度合作取得前站約3.2萬坪事業發展用地的開發權利。

郭文鎧說，今年也是國泰人壽60週年，國泰會把企業永續與低碳營運帶入規劃案，提升區域發展，助攻桃園成為發展最快速的城市。

鐵道局特別說明，本案是交通部鐵道局三大旗艦招商計畫之一，為期70年的地上權開發案，土地面積約3.2萬坪，預計開發總樓地板面積可達15萬坪，該區域目前規劃作為辦公室、百貨商場、飯店、休閒娛樂等使用。

桃園市長鄭文燦致詞時表示，桃園青埔是很重要的轉運站，國壽在此的開發非常成功，已經有水族館、影城、星級旅館等，疫情期間雖然來客數有減少，疫情後回溫卻是第一名，本案有15萬坪的開發空間，國壽預計投資260億元，可以創造2萬名的工作機會。未來以日本東京車站丸之內為範本，希望透過地下連結的區塊，打造全新的生活圈。

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國壽指出，本案一開始就定位為「智慧中城．桃園」，採用TOD大眾運輸導向型城市發展（Transit-oriented Development），以高鐵桃園站為核心，引進商業、購物、休閒、辦公、飯店等，帶動周遭土地有效利用，打造5G智慧桃園示範城。

國壽表示，本案預計將投入超過260億元，融合桃園都市脈絡「山、河、塘」意象，規劃智慧辦公、魅力街區、星級旅館、特色商業等相關設施，並引進桃園在地大型產業、科技、資通訊、外商企業進駐，串聯高鐵前、後站的活動脈絡，並更加提升高鐵桃園車站特定區商業動能與發展。（編輯：翟思嘉）1110517