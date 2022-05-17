總統：外銷訂單連25個月正成長 經濟具實力與韌性

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總統蔡英文17日晚間在台北圓山大飯店出席全國創新創業總會「50週年璀璨之夜」，致詞肯定全國創新創業總會與政府推動創業政策的努力。中央社記者徐肇昌攝 111年5月17日

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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天出席創新創業總會50週年璀璨之夜致詞表示，台灣即使面對疫情的挑戰，外銷訂單到今年3月連續25個月正成長，顯示具有堅強實力與韌性，能夠因應變化與挑戰。

總統蔡英文晚間到圓山飯店出席「全國創新創業總會50週年璀璨之夜」致詞表示，台灣這幾年不論是整體經濟或創新研發都有相當不錯的成果，即使面對疫情的挑戰，外銷訂單到今年3月已經連續25個月正成長。

總統說，這顯示出台灣具有堅強的實力與韌性，能夠因應變化與挑戰，有這樣的成績要感謝全民與政府一起打拚，也特別要感謝新創總會長期協助政府，推動許多重要的創業政策，不論是創新的思維概念或是務實的企業經營方法，新創總會的夥伴們藉著一場又一場的課程、演講、實作演練以及創業諮詢，為想要創業的朋友找資源、想方法，打下了最關鍵的基礎。

總統表示，也因為做好創業輔導、創業投資、數位轉型，這些非常重要的扎根工作，台灣才能夠培養出更多創新的人才，也為企業注入更多創新驅動力，這就是台灣整體經濟能夠不斷成長最重要的原動力。

另外，總統說，新創總會多年來也舉辦創業楷模獎、創業相扶獎，這是對創業人士一個很大的肯定，過去幾年在總統府與得獎人見面，從他們身上可以看到企業家對事業的專注與熱情，以及對創業的投入與堅定，相信透過這些獎項，不僅可以鼓舞新一代的創業者，更能夠讓大家一起思考更多樣的創業方式，這對國家整體的產業升級以及創造就業，也會帶來相當重要的貢獻。

她並說，過去幾年來台灣全力推動數位轉型，朝向智慧國家邁進，新創總會在這方面提供許多課程與進修機會，給予企業的重要的支持以及幫助，未來包括面對後疫情時代的來臨以及2050淨零轉型的目標，台灣還有許多產業重要發展的方向，都需要新創總會的協助，讓台灣有來自各領域的共同努力，一起帶來改變與進步。

最後，總統再次感謝新創總會50年來的努力以及貢獻，未來政府與新創總會會繼續共同合作，協助所有的企業進化、創新，並且有更好的發展。（編輯：林興盟）1110517

總統蔡英文（右2）17日晚間在台北圓山大飯店出席全國創新創業總會「50週年璀璨之夜」，與全國創新創業總會長陳清港（左2）交換意見。中央社記者徐肇昌攝 111年5月17日

總統蔡英文17日晚間在台北圓山大飯店，出席全國創新創業總會「50週年璀璨之夜」。中央社記者徐肇昌攝 111年5月17日