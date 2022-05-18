亞太首座離岸風電基地彰化落成 運維本土化指標

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）亞太地區首座離岸風電運維基地座落彰化縣彰濱工業區，今天正式竣工落成，成為離岸風電運維本土化指標，基地配置海事調度、資產管理、運轉控制、備品倉儲等設施與人員。

透過哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）催生，彰芳暨西島離岸風場、中能離岸風場運維基地2020年啟動建設，今天正式落成，基金透過新聞稿表示，此基地不僅是亞太地區首座，且由開發商主導興建的離岸風電運維中心，更是台灣離岸風電運維本土化指標。

運維基地位在彰化縣彰濱工業區，面積約2200坪，主要設施包含海事協調調度中心、風場資產管理及運轉控制中心、風場所需各項備品倉儲空間與環境教育場域等，人員配置包含負責24小時監控風場、風機運轉狀態技術人員、資產管理人員、出海維修人員等逾百人。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，運維基地不僅代表落實離岸風電運維本土化，更是彰化漁電共榮的起頭，未來若結合建設完備的彰化運維港，形成彰化港北面漁港、南面離岸風電運維碼頭，展現產業多元綜效，達到漁電雙向產業與人才群聚的正向循環。

中能離岸風電計畫執行長沃荷（Joris Hol）說，中能離岸風場2024年完成建設，並展開為期20年以上的風場運維作業，期待屆時進駐運維基地後，結合風電運維產業鏈和港區運作，打造與彰化共榮共好生活圈。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長山諾（Dennis Sanou）表示，施工過程中，計畫團隊、瑞助營造、台灣世曦建立良好溝通和施工管理政策，如期如質且零職災完工，本土供應商也吸收海外風場運維經驗並學習離岸風電產業專案管理能力，朝國際運維角色成長。

山諾表示，未來以基地為中心移轉技術和知識，落實運維本土化，不過目前港口防波堤工程與清淤作業仍未完成，導致無法開港，中央單位、彰化縣政府正通力合作，確保港口工程盡快完工，計畫團隊也全力提供所有資源，期待2022年底前完成開港。

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彰化縣副縣長洪榮章出席基地開幕致詞表示，彰化有非常好的天然風場，吸引許多國內外廠商投資，彰芳暨西島、中能離岸風電計畫預計啟用93座風機，年底前完成10座，也感謝廠商與彰化在地大學進行建教合作，讓在地學子學習風電產業相關技術。

洪榮章也指出，綠能發電是未來趨勢，彰化縣長王惠美全力支持綠能發電，但是反對躁進的能源政策，能源政策要穩定，目前綠能發電還不足彌補廢除核能發電的缺口，大家都希望非核家園，但更要有充足能源發展經濟，希望中央審慎評估，不要太躁進。（編輯：陳仁華）1110518