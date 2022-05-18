聚積看好第2季營收成長 毛利率持穩

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（中央社記者張建中新竹18日電）LED驅動IC廠聚積總經理陳企凱今天表示，中國疫情封控措施對營收沒有影響，預期第2季營收可望較第1季成長，毛利率將可維持穩定。

聚積下午舉行線上業績說明會，陳企凱說，聚積在中國地區營收比重75%，其他地區營收比重約25%。因聚積在上海及蘇州地區封測廠比重不高，中國封控措施對當地出貨影響不大。

陳企凱表示，由於客戶主要以海外市場為主，中國封控對聚積營收並不會造成影響。聚積4月營收達新台幣3.38億元，已達第1季營收7.35億元的46%，預期第2季營收可望較第1季成長。

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至於毛利率表現，聚積將會透過產品組合與利基型產品維持毛利率。因應人才及新技術投資，會造成費用增加，聚積今年度營業費用率將與第1季相當，約32.47%。

陳企凱說，聚積的發光二極體（LED）驅動IC應用市場有高成長機會，包括虛擬攝影棚、Mini LED的車用照明及車用顯示器等。聚積目前Mini LED巨量移轉良率已達99.99%，可進入量產階段，預期今年將貢獻5%營收。（編輯：趙蔚蘭）1110518