金管會：台股跌幅1.7%優於日港股 波動相對穩定
2022/5/19 21:28（5/19 22:06 更新）
台北股市19日終場跌276.54點，收在16020.32點，跌幅1.70%，成交值新台幣2306.59億元。中央社記者張新偉攝 111年5月19日
（中央社記者謝方娪台北19日電）受美股大跌影響，台股今天一度重挫逾400點，終場收在16020.32點，跌幅1.7%。金管會表示，相比亞洲主要股市表現，台股跌幅仍小於日本和香港股市。
台股今天開低震盪，電子、金融與傳產類股齊跌，早盤最低達15892.73點，大跌404.13點，隨後低接買盤進場，指數跌勢收斂，終場收在16020.32點，下跌276.54點。
台股今天跌幅1.7%，成交值新台幣2306.59億元。
相比亞股表現，韓國今天收盤跌幅1.28%、日本跌幅1.89%、香港跌幅2.54%，上海漲幅0.36%、深圳漲幅0.37%。
若檢視今年截至5月18日股市表現，日本跌幅6.53%、台股跌幅10.55%、香港跌幅11.77%、韓國跌幅11.81%、上海跌幅15.22%、深圳跌幅24.56%，相比其他亞股，台股波動仍相對穩定。
金管會證期局主秘黃厚銘強調，今年截至目前為止尚不到半年時間，觀察一國市場漲跌幅，時間應拉長一點觀察。
針對市場關注融資斷頭潮疑慮，黃厚銘表示，5月18日擔保維持率為162.91%，仍遠高於130%追繳門檻。（編輯：張均懋）1110519
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