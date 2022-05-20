國泰金國民經濟信心調查 5月景氣展望指數逾2年新低

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布5月國民經濟信心調查，受全球主要央行加速緊縮，中國防疫封鎖與本土疫情升溫影響，景氣展望指數從4月-16下降到-25.9，是2020年5月以來新低。

5月調查顯示，景氣展望現況指數從4月-16.5走低到-43.8，民眾薪資上漲預期指數從4月的7.1滑落到0.6，大額消費意願指數因本土疫情持續升溫而進一步下滑。房屋交易調查方面，賣房意願指數也從4月-2.3下降至-8.3，為半年新低，近期央行貨幣政策緊縮與本土疫情上揚明顯影響民眾的賣房意願。

同時，全球主要央行加速貨幣政策緊縮，台股表現跟隨國際股市震盪。調查顯示，民眾對股市的樂觀指數也從4月2.9大幅走低至-12.9，是2020年5月以來新低，風險偏好指數也從4月12滑落至2.9。

總體經濟部分，81%民眾預期2022年經濟成長在2%以上，89%民眾預期通膨高於2%。

此外，上市櫃企業多在第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，調查中詢問民眾參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法。

跟去年5月相比，調查結果顯示，33.4%民眾有意願參與除權息，相對上次調查減少0.2個百分點，34.0%的民眾意願則不高或沒意願參與，相對上次調查減少0.6個百分點，另有32.6%民眾無意見。整體而言，民眾對於參與除權息的意願與上次調查相近。

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每年5月報稅季來臨，投資人有賣股票基金資產換現繳稅或節稅的需求。跟去年5月調查相比，本次調查58.1%民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，比上次調查增加2.5個百分點，15.8%民眾會出脫股票基金，比上次調查減少3.3個百分點，26.1%則無意見。

國泰金表示，本次調查期間為5月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收2萬1129份有效填答問卷。（編輯：林淑媛）1110520