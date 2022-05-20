立法院修正國安法 業者：有助企業保護營業秘密

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（中央社記者張建中新竹20日電）立法院會今天三讀修正國安法部分條文，明定竊取國家核心關鍵技術者最重判12年有期徒刑等。業者表示，應有助企業保護營業秘密，但能否完全防堵不法有待觀察。

這次修法新增罰則，明定如以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上1億元以下罰金。

修正條文明定，如在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上5000萬元以下罰金。

晶圓代工龍頭廠台積電對此並沒有評論。另一晶圓代工廠力積電則對修法表示肯定，認為應具一定嚇阻效果，對於企業保護營業秘密應有幫助。

為提升企業營業秘密風險管理，怡安保險經紀人公司近年與台積電積極推動營業秘密保險。怡安保險協理蔡月琴說，修法確實可能遏止一些犯罪行為，不過仍難以完全防堵企業營業秘密遭不法竊取。

蔡月琴表示，企業本身應提升營業秘密保護作為，如內部設定防範關卡，進行機密分級管控，預先做好防備，才能讓營業秘密保護更加周全。

她說，中小企業因資源有限，對於營業秘密保護作法相對不足，可以透過諮詢，參考其他企業案例，應有助強化營業秘密保護。（編輯：張均懋）1110520