立院三讀 竊取國家核心關鍵技術最重判12年

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立法院會20日三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院會今天三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。

為保護高科技產業，防止重要關鍵技術外流，於法制面建立更嚴密完善的國安防線，行政院提出國家安全法部分條文修正草案，函請立法院審議；朝野立委也有提出近20案版本，併案審查，盼有效管理並遏止不法。立法院會今天完成三讀。

三讀通過條文明定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。

另外，任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密。所謂國家核心關鍵技術是指，如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

三讀條文規範，國家核心關鍵技術的認定程序及其他應遵行事項的辦法，由國家科學及技術委員會會商有關機關定之。經認定國家核心關鍵技術者，應定期檢討。

這次修法新增罰則，明定如以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上1億元以下罰金。

修正條文明定，如在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上5000萬元以下罰金。

由於營業秘密可能涉及龐大商業利益，三讀條文規範，訂罰金上限得視不法利益進行彈性調整。如犯罪行為人所得利益超過罰金最多額，得於所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。

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鑒於現行國防軍事工程、財物或勞務採購實務，雖然採購契約已明定限制大陸地區產製，但仍發生廠商以大陸地區產製贗品交貨，為確保國防軍品及設施安全，這次修法規範，軍事工程、財物或勞務的採購廠商，履約時不得交付或提供原產地、國籍或登記地來自大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力的產品或服務。

違反前條規定者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；如犯罪行為人所得利益超超過罰金最多額，得於所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。（編輯：蘇龍麒）1110520