涉國安法案二審仍判無罪 王炳忠等籲檢方勿上訴

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（中央社記者林長順台北13日電）新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人涉犯國家安全法案，北院認定檢方舉證不足，判決無罪，檢方上訴；高院今天駁回上訴，仍判無罪。王炳忠等人發表聲明，籲檢察官不要再濫權上訴。

台北地檢署偵辦中國籍男子周泓旭涉吸收外交人士未遂案時，查到王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，依違反國家安全法陸續起訴王炳忠與其父親王進步、侯漢廷、周泓旭、新黨青年軍林明正等5人。

台北地方法院認定檢方舉證不足，判決無罪。檢方不服判決，提起上訴。二審的台灣高等法院今天駁回上訴，維持無罪判決。

被告律師團在判決後發表聲明，感謝二審承審法官能秉持道德勇氣，依法審判，肯認一審法院的無罪判決，駁回檢察官上訴，對人權的維護做出具體貢獻。

聲明表示，此案檢方非法搜索、逮捕及偵訊相關被告，已嚴重侵犯人權，存在違憲的重大爭議與瑕疵。一審判決無罪後，檢方在未補強證據下仍繼續上訴，不只違反國家法治守護神的精神，更有濫用國家機器侵害人權之虞。

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聲明指出，依據速審法第9條規定，一、二審皆無罪的情況下，檢察官僅得針對判決所適用的法律牴觸憲法、判決違背司法院解釋、判決違背判例提起上訴，此案並無上述任一情況，呼籲檢察官不要再濫權上訴，以國家機器迫害老百姓。

王炳忠受訪時表示，此案歷經4年審理，感謝高院合議庭秉公審判，他身為解嚴後的新世代，秉於對台灣前途的認知，奉獻在台灣島內統派的奮鬥當中，並不是為了迎合任何人，也未迫於任何壓力選擇自己的道路。（編輯：戴光育）1110513

中國籍男子周泓旭與新黨青年軍王炳忠等人涉犯國家安全法案件，一審認定檢方舉證不足，判決無罪，檢方不服提上訴。二審的高院13日駁回上訴，仍判被告無罪。圖為王炳忠步出法院向媒體拱手致意。中央社記者趙世勳攝 111年5月13日

新黨青年軍王炳忠等人涉犯國家安全法案件，北院認定檢方舉證不足，判決無罪，檢方上訴；高院13日駁回上訴，仍判無罪。新黨青年軍林明正（後左1）、王炳忠（後左2）及王炳忠父親王進步（右1）上午由律師魏憶龍（右2）陪同，在判決結束後接受媒體訪問。中央社記者趙世勳攝 111年5月13日