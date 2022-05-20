立院修正國安法 立委：台灣成乾淨供應鏈模範生

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院會今天三讀修正國安法部分條文等案，規定竊取國家核心關鍵技術者最重判12年等；立委說，這次修法更健全營業秘密相關法制，讓台灣成為乾淨供應鏈體系的模範生，及負責任的供應鏈國家。

立法院會今天三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。

民進黨立委趙天麟在三讀後及接受中央社記者訪問時指出，此法通過後，台灣更健全營業秘密等相關法制，正式進入一個負責任可以約束經濟間諜行為、不折不扣的乾淨供應鏈體系模範生，以及負責任的供應鏈國家。

趙天麟表示，呼籲包括美國在內等理念相近國家，對於現在的印太經濟架構，一定要讓台灣能夠加入，因為台灣是能保護營業秘密的先進國家，不應再受到中國壓迫，應成為該經濟鏈的重要一員。

民進黨立委王定宇指出，這次修法也把軍事採購禁用中國製品、杜絕不實贗品等納入，有助維持軍品品質、軍事利益及國家安全，更是20多年來的第一次。

民進黨立委江永昌說，企業組織體是一個巨大的黑盒子，檢調要能突破它，偵辦窩藏在其中的經濟間諜犯罪，這非常不容易，因此要有更靈活的手段；檢察官應靈活運用緩起訴、認罪協商等，策反嫌疑人，才有籌碼可以查出關鍵證據，偵破經濟間諜，進而保護國家關鍵技術、追究企業監督責任、守護台灣科技優勢。

國民黨立委李德維說，當代的國家安全概念，不限於軍事，而是擴及於經濟發展與產業競爭力；保障國家安全非常重要，但也應該要勿枉勿縱，希望檢調機構人員能頂住上級壓力，不能以國家安全為由無限上綱，讓情治司法人員踐踏人權、陷人於罪。

台灣民眾黨立委張其祿說，這次修法是希望遏止境外勢力利用不正當的方式，取得或竊取足以影響台灣產業競爭力及核心的技術；不過，未來對於國家核心關鍵技術的定義或檢核，以及政府部門如何平衡國家安全與產業發展，相關主管機關要更用心審慎評估。

時代力量立委邱顯智指出，期待修法後讓行政機關獲得新的法律工具，能更有效進行查緝，但要注意的是，關鍵技術認定的要件或程序，及新設的國安專庭與法定法官原則間的矛盾等。

此外，立法院會今天也三讀通過修正兩岸人民關係條例部分條文，明定受政府機關委託、補助或出資達一定基準從事涉國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，赴陸應經審查會審查許可。

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民進黨立委范雲在三讀後發言指出，歐美國家對於中共竊取國家高科技行為，都給予嚴厲制裁，台灣對中共更要嚴格防範與制裁，才能確保台灣在高度競爭的全球市場，繼續維持競爭力，保護台灣半導體產業在全球的重要角色。

李德維則說，除了要嚴懲不法外，對於兩岸正常的經濟及產業投資，也應該給予加強保護與支持，才能把兩岸關係恢復到正常的道路上。（編輯：林興盟）1110520