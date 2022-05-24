立院三讀 計程車客運業應投保旅客責任險
2022/5/24 16:34（5/24 17:02 更新）
立法院會24日三讀通過修正公路法部分條文，明定計程車與客運業應投保旅客責任保險。（中央社檔案照片）
（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院會今天三讀通過修正公路法部分條文，明定計程車客運業應投保旅客責任保險，未依規定投保者，處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，而計程車客運業投保旅客責任保險條文自修正公布後1年施行。
現行公路法明定公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業皆應投保乘客責任險，並制定未依規定投保罰則。
民進黨立委張廖萬堅指出，公車、客運、遊覽車、捷運、台鐵、高鐵、飛機與客船等公共運輸交通工具，法律均明文強制業者投保旅客責任險，卻獨漏計程車；根據交通部統計，全台灣共91萬餘輛計程車，約49%未投保旅客責任險，因此提案修法，要求計程車客運業者應投保。
立法院會今天三讀通過修正公路法部分條文，將第65條乘客責任保險文字，改為旅客責任保險，並明定包含公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，皆應投保旅客責任保險。
三讀通過條文明定，計程車客運業者未依規定投保旅客責任保險，處3000元以上3萬元以下罰鍰。為加強宣導，計程車客運業投保旅客責任保險修正條文自公布後1年施行。（編輯：黃國倫）1110524
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