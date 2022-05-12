抓緊疫情商機 計程車業者跨界長照送餐及居家清潔

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（中央社記者余曉涵台北12日電）抓緊COVID-19疫情商機，台灣大車隊今天說，旗下的生活大管家及全球快遞愛鄰推出新服務，包含長照送餐以及居家清潔。

本土COVID-19疫情升溫，相中疫情商機，台灣大車隊今天發出新聞稿宣布，旗下生活大管家及全球快遞愛鄰推出新服務，其中生活大管家活大管家為居家清潔服務媒合平台，可提供居家清潔、家電清潔、塵蟎清潔、空間消毒等服務。

台灣大車隊指出，生活大管家推出的居家安心方案，依坪數大小最低只要4小時，就能讓居家清潔及消毒一次完成，一方面可以讓消費者居住更安心，另一方面也保障管家生計及健康安全創雙贏。

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台灣大車隊說，全球快遞愛鄰快送與銀色大門（老人送餐平台）攜手合作推出長照送餐服務，同時加強騎士對長輩的關懷訓練，希望在送餐之餘，可以與長輩寒暄交流，並且留意長輩當日健康狀況，若有緊急事件可自發性通報。

台灣大車隊指出，透過騎士APP串接銀色大門「關懷功能」與「關懷日誌」系統選單，比如生活提醒「氣候、保暖、補充水份等，跟長輩聊天，關心身體健康與生活狀況，也透過日誌欄位輸入，將關懷系統化、數據化，精準察覺長輩需求。（編輯：陳政偉）1110512