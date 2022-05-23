友達群創合併？彭双浪：態度開放不會為合併而合併

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市場傳言友達與群創有意合併，友達董事長彭双浪23日表示，友達態度持續開放，不會為合併而合併。圖為友達光電。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）市場傳言友達與群創有意合併，台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪今天對此表示，友達態度持續開放，合併必須對未來發展產生綜效，「不會為合併而合併」，友達可創造更高價值。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會將於24日至27日於南港展覽館一館登場，今天上午舉行展前全球記者會，彭双浪以電腦公會理事長身分出席與談。

彭双浪會前接受媒體訪問時指出，市場提前消費，加上幾個「灰犀牛」、「黑天鵝」包括升息、通膨、俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國因COVID-19疫情封控等變數，消費端受到壓抑，且通膨讓民生物資、尤其是糧食價格大幅上漲，對消費有排擠效應，目前密切關注變化。

至於市場傳言友達與群創有意合併，彭双浪面帶微笑指出，經常會有專家發表意見，對於合併的議題，友達態度持續開放，前提是合併必須對未來發展產生綜效，「不會為合併而合併」，友達價值轉型表現佳，可以創造更高價值，不一定要因合併來創造價值。

中央社記者問及下半年面板景氣，彭双浪指出，由於中國封控，友達4月營收已受到部分影響，主要是材料物流受阻、員工也無法順利生產，目前密切注意中國大陸疫情發展，不同地區封控措施使得消費下降，包括手機、汽車、電視以及其他3C產品都受到影響，也須觀察通膨對消費的排擠效應。

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彭双浪在記者會中表示，友達在研發投注許多心力，包括micro LED、次世代顯示器技術等，這對未來有很大助益，他特別看好元宇宙有很大商機，友達積極打造人機介面，例如整合控制室等，透過合作與夥伴共創價值，一起面對世界挑戰。

彭双浪說，包括中國封城、俄烏戰爭等挑戰嚴峻，不過他也看到台灣資通訊產業有更多機會與優勢，台灣有堅實的供應鏈，應該要持續強化資通訊產業，讓台灣產業持續創新，提供更多高附加價值產品，台灣也是好的試驗場域，可以提前參與許多資通訊解決方案。（編輯：郭無患）1110523