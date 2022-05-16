撤出群創董事會 鴻海：聚焦3+3新事業

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（中央社記者張建中、潘智義新竹16日電）群創將於6月24日召開股東常會，會中將全面改選董事，鴻海集團並未列入董事候選人名單。鴻海表示，集團主要聚焦「3+3」新事業。

鴻海今天發布聲明指出，有關集團面板事業的投資與經營，一直都是以創辦人郭台銘個人為主，集團僅持有少數股權。

鴻海強調，集團目標非常清楚，就是聚焦在「3+3」新事業。鴻海的「3+3」新事業為電動車、數位健康、機器人3大未來產業及人工智慧、半導體、新世代通訊3大核心技術。

面板廠群創董事候選人名單日前出爐，群創現任董事長暨執行長洪進揚、群創現任董事暨群創教育基金會董事長王志超、群創總經理暨營運長楊柱祥，以及群豐駿科技董事長丁景隆為董事候選人。

群創現任獨立董事謝其嘉名列獨立董事候選人，其餘獨立董事候選人還有工研院資深技術專家吳志毅、至德投資董事長吳志偉、達德能源法務暨人資總監申心蓓、目前擔任鑫創獨立董事的前奕力董事長黃啟模。

鴻海集團目前由鴻揚創投代表人丁景隆及楊柱祥擔任群創董事，由於丁景隆及楊柱祥改以個人名列群創董事候選人，鴻海集團並未名列群創候選人名單，引發市場關注。

群創今天股價表現疲弱，盤中最低達新台幣12.75元，下跌0.7元，跌幅約5.2%，隨後在低接買盤湧入，股價跌幅收斂，一度由黑翻紅，達13.55元，小漲0.1元。（編輯：楊蘭軒）1110516