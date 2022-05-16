鴻海撤出董事會 群創：郭台銘持續支持經營團隊

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（中央社記者潘智義台北16日電）媒體報導鴻海將全面退出面板廠群創光電董事會，群創今天發布新聞稿指出，對於群創新任董事提名，鴻海科技集團創辦人郭台銘給予肯定，並持續支持群創經營團隊。

群創新聞稿說明，經營團隊未來會帶領群創持續落實穩固、誠信的公司治理為核心，邁向正向發展，提升營運績效，持續創造企業永續價值，成就共好社會。

群創聲明，新任董事提名，基於建立良好的公司治理，董事提名包括以自然人身份提名的4席一般董事，獨立董事席次過半，並包含女性董事成員。董事會成員組成多元，符合國際公司治理趨勢，以強化公司永續發展。

根據公開資訊觀測站顯示，群創4席一般董事候選人皆為現任。

群創此次股東會董事改選名單中，鴻海雖未提出法人董事代表為候選人，但仍維持由現任4席一般董事出任下一屆董事候選人，只是原為鴻揚創業投資公司法人代表的楊柱祥、丁景隆改為自然人參選董事。

群創6月24日股東會將改選董事，提名4席一般董事候選人為洪進揚、王志超、楊柱祥、丁景隆，皆為現任董事，洪進揚為現任董事長，過去經歷包括巴黎證券董事總經理、高盛證券執行董事、台泥國際總經理、鴻海集團協理，群創光電董事長特助。

王志超為群創前任董事長暨執行長，曾任職屬於聯電集團時期的聯友光電副廠長；至於楊柱祥為現任群創總經理，丁景隆也曾任職當年屬於聯電旗下聯友光電。

受消息面影響，群創盤中股價一度重挫5.2%，來到新台幣12.75元，收盤在13.35元，小跌0.74%。（編輯：潘羿菁）1110516