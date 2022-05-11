群創擬現金減資9.5% 加股利每股發放2元現金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）面板廠群創光電董事長洪進揚今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，現金減資新台幣100.31億元，每股退還約0.95元現金股款予股東。

群創同步公布第1季稅後淨利19億元，較去年第4季的59億元大減約40億元，更較去年同期115億元大幅衰退逾90億元，今年第1季基本每股盈餘0.18元。

群創說明，2022年第1季受到傳統淡季的影響，加上俄烏戰爭、中國疫情封城及通貨膨脹等因素，衝擊產業供應鏈造成原物料上漲，導致面板需求減弱。不過展望第2季，群創預期下半年銷售季節來臨前的備貨潮，出貨動能將較今年第1季增加。

洪進揚表示，群創實收資本額約1055.96億元，本次現金減資100.31億元，銷除股份約10.03億股；以公司已發行普通股股份總數105.59億股計算，減資比例約9.5%，每股退還約0.95元現金股款予股東，減資後實收資本額約955.64億元。

他說，此次現金減資計畫只有當年度，不會推及未來3年，也不會透過大量資本支出建新產線，將持續推動數位轉型、智慧製造與技術精進，資本支出採取精準、聰明投資思維，著重關鍵產能，透過產品差異化加值，以提升營收及獲利貢獻。

群創為提升股東權益報酬率暨調整資本結構，今天董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以因應總體經濟及產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運及財務結構、現金流的影響，並以彈性工具組合為股東創造穩定報酬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群創公布2021年稅後淨利575億元，基本每股盈餘5.53元，今天董事會同步通過盈餘分配案，擬於本次現金減資前每股配發現金股利約1.05元；加計現金減資，2022年預計每股發放約2元現金予股東。

基於維護公司信用及股東權益，兼為激勵員工士氣、提升向心力與吸引優秀人才，群創今天董事會另決議買回公司股份5000萬股作為轉讓員工使用，期結合股東利益與員工績效，共創雙贏。群創去年營收及獲利均為近年新高，合併營業活動現金流入1018億元，合併淨負債淨值比率為5%。（編輯：張均懋）1110511