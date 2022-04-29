群創擬發逾20億退休金 近5400名員工領後可留任

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（中央社記者潘智義台北29日電）面板廠群創光電今天宣布，擁有勞退舊制年資的員工，可提前請領個人舊制退休金，提供財富靈活運用的好機會；預計發放退休金總額逾新台幣20億元，近5400名員工可領回退休金並續留任公司。

群創透過新聞稿指出，為特別感謝資深員工對於公司多年來的貢獻，特別在5月1日勞動節到來前夕，讓擁有勞退舊制年資的員工，自行選擇是否提前請領個人舊制退休金。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創光電將於明年2023年邁入成立20年，資深員工陪著公司發展一路走來，貢獻歲月與心力，公司主動為員工規劃舊制退休金請領方案，以協助員工加強財務運用的靈活度與變通性，並保有工作權繼續留任在公司。

此舊制退休金請領方案以落實「群創永續進行式3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing」核心策略為基礎，展現在Go Sharing方面，達成建立以人為本的企業，發揮企業的社會影響力，協助同仁圓滿實現人生夢想清單，以及持續在公司任職努力，實現員工與公司共好共榮的價值。

根據內政部統計數據資料則顯示，國人的平均壽命近年來呈現上升趨勢，男女平均壽命為81.3歲，隨著壽命與工作年限的延長。

群創強調，照顧員工的規劃上更進階多元，除進行請領舊制退休金的方案之外，另已有行之多年的員工持股信託的規劃，從高階至基層員工均適用，依不同職務設計每月買股金額，公司不分職務均相對補助均為50%，且約定3年後每年返還一定的比例，並提供滿5年公司加碼提撥機制。

群創說明，將員工的績效與股東利益結合，除留任員工外，也替提前為員工未來退休資金做準備。

此外，群創進一步將成立國內業者首創「樂齡發展單位」，聚焦工作、健康、生活三大層面，以具體作為照顧資深同仁。工作方面，特別為資深員工計劃建構友善的工作環境，幫助提升工作效能增加產值。

在健康方面，群創將規劃健康飲食、養生保健講座、運動推廣等活動。在生活方面，協助員工心靈層面的提升，包括協助興趣的培養、舉辦心靈成長課程、發展斜槓第2事業或投入志工領域等。

群創指出，以多元豐富的規劃，幫助員工安心面對人生更精彩的下半場，持續創造個人與公司雙贏。（編輯：楊凱翔）1110429