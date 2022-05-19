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面板雙虎傳合併 友達、群創同聲否認

2022/5/19 11:12（5/19 11:29 更新）
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（中央社記者潘智義台北19日電）市場盛傳面板雙虎群創、友達合併消息，但兩家公司今天都否認這項傳聞，群創強調一切純屬市場臆測。

由於面板產業已非擴張期，不需太多現金，友達今年宣布現金減資、退還股東部分股款後，群創也接著宣布現金減資；加上友達今年股東會改選董事，前董事長李焜耀已不在董事候選人名單，將退出董事會，而群創今年股東會董事改選，鴻海集團也將不指派法人代表參選董事，引發外界各種揣測，甚至傳出兩家公司將合併的訊息。

針對目前群創、友達將合併的媒體報導及傳言，群創強調，一切純屬市場臆測，在此呼籲媒體在未經求證前勿做不實報導刊登，以免誤導大眾。

對於鴻海未提名法人參選董事，群創光電日前說明，鴻海創辦人郭台銘支持群創經營團隊，群創新任董事提名，基於建立良好的公司治理，董事提名包括以自然人身分提名的4席一般董事，獨立董事席次過半，並包含女性董事成員。董事會成員組成多元，符合國際公司治理趨勢，以強化公司永續發展。

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友達指出，面板雙虎這幾年都展現價值轉型的成果，產業鏈及客戶也能看到，友達及群創在新世代技術提升，如微發光二極體（Micro LED）、迷你發光二極體（Mini LED）布局及智慧車載的技術革新，也看到積極投入場域應用布局，在智慧零售、育樂、醫療、交通、製造等場域整合方案開發，也逐步展現更多實績。

受合併傳聞影響，群創18日成交量逾23.4萬張，為台股成交量冠軍，股價收14.25元，大漲8.7%；友達成交量近11.8萬張，成交量也高居第4，收在18.05元，勁揚5.2%。台股今天受到美股重挫影響盤中一度大跌逾400點，友達及群創則分別下跌逾3%及4%。（編輯：張良知）1110519

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