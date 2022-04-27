友達、群創盼疫情戰事有新商機 面板景氣待觀察

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（中央社記者潘智義台北27日電）面板廠友達董事長彭双浪今天表示，疫情曾帶動遠距需求，雖然俄烏戰事、中國封控壓抑市場，但仍可能有新商機；群創總經理楊柱祥則看好俄烏戰後重建需求，且面板價格下跌已近谷底。

楊柱祥在Touch Taiwan智慧顯示展指出，若俄烏戰事在5月落幕，戰後重建的復甦題材可期，再以面板產業18個月的景氣循環來看，自去年10月面板價格大跌起算，已近第9個月的谷底期，看好後續往更好的方向走。

他說，因應中國對疫情採取封控管理，群創以「閉環生產」因應，每一個產區都有前段面板、後段模組產線，例如在台灣廠製造前段面板，並完成後段的模組生產，即可提供客戶；避免台灣做面板，再運到中國生產模組的窘境。

他解釋，即便中國當地工廠也是採取前段面板、後段模組一起生產，不必再運到外地工廠，同樣可以有效降低封控影響程度。

群創董事長洪進揚樂觀評估，第2季、第3季干擾因素多，除戰爭又是封城，但未來5年整體面板業產能成長只有1%多，且產品種類增加，各種創新應用不再限於電視、液晶顯示器，不必過於擔心產能過剩問題。

彭双浪今天在Touch Taiwan智慧顯示展表示，年初預期今年景氣回歸季節性變化，但因俄烏戰爭、中國因疫情採取封控措施，打亂既有的季節變化；不過，業界尚不至於盲目殺價。

彭双浪分析，2011年、2012年面板產業遇到的景氣低迷，加上美國司部門對面板廠祭出反托拉斯法，衝擊產業，一度讓人有面板業像汽車在隧道中行駛，遠到看不到盡頭的說法；2016面板產業景氣變化則受中國產能大量開出衝擊，甚至延續到2019年，都因新產能大量開出，讓市場來不及消化。

對於去年下半年延續到今年面板價格跌勢，彭双浪認為，這次面板產業景氣變化，除俄烏戰事、中國封城等變數，更有美國聯邦準備理事會（Fed）升息，則是前兩次面板業景氣反轉，價格下殺之際，當時所沒看到的情形。

他說，友達力推加值型產品，降低受景氣循環影程度，但友達轉型後，將來不再只是面板廠，大家就不要再問景氣循環的問題了。（編輯：楊凱翔）1110427