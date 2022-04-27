蔡總統：全球供應鏈重組 看好面板業在台深化發展

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2022 Touch Taiwan系列展27日至29日在南港展覽館一館4樓盛大登場，總統蔡英文（前右3）由經濟部長王美花（前左）、科技部長吳政忠（前右）等人陪同主持開幕儀式。中央社記者鄭傑文攝 111年4月27日

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（中央社記者潘智義台北27日電）總統蔡英文今天在Touch Taiwan智慧顯示展致辭時表示，疫情帶來挑戰也帶來機會，在疫情之下，全球供應鏈重組，加上遠距商機帶動成長，面板業選擇在台深化經營發展。

蔡總統指出，智慧顯示展是今年上半年最大的電子產業展盛會，今年參展廠商較去年增加17%，透過盛會凸顯台灣在顯示產業的創新實力，讓國際看到台灣的產業實力，有助拓展海外市場。

總統說，今年展會除了有6大主題，更聚焦國內關心的元宇宙、淨零碳排等重要議題，尤其在提供創新技術以及多元化應用方面，相信會讓大家耳目一新。

她進一步強調，顯示科技是台灣重要且具有優勢的產業，無論是電視或車用面板的出貨量都在全球舉足輕重，特別在疫情之下，全球供應鏈重組，加上遠距商機帶動面板產業成長，面板業選擇在台加深經營發展，例如群創回台投資智慧製造，友達在中科擴廠。

總統表示，現在如果再講面板好像是上一世代的事情，現階段要講有智慧量能的顯示器，業界看好台灣，政府也會當大家強而有力的後盾。

總統解釋，政府已成立跨部會產官學研的合作機制，推動台灣顯示科技應用計畫，自2020年起5年投入新台幣177億元，推產創新經濟，去年成立智慧產業的跨聯盟組織，提高產業競爭力。（編輯：林淑媛）1110427