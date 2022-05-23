林百里：廣達將設更多智慧製造工廠 提高營運韌性

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（中央社記者吳家豪台北23日電）筆電代工廠廣達董事長林百里今天表示，受到COVID-19疫情及俄烏戰爭影響，目前供應鏈問題並不容易解決，廣達未來幾年會設置更多智慧製造工廠，可以快速提升產量，提高營運韌性。

2022年COMPUTEX台北國際電腦展將於5月24日至27日登場，今天舉辦展前全球記者會，林百里透過線上形式參加座談，以「全球科技產業的數位韌性」為主題發表看法。

他說，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，消費者需要更多行動運算和雲端運算應用，廣達過去2年在這2個市場都達到很好的成長，接下來元宇宙相關運算應用會變得相當重要。

林百里強調，面對市場變化，廣達將從硬體供應商轉型成為平台供應商，雖然營運變得更複雜，但廣達可以藉此提供更多價值給客戶。

林百里坦言，在疫情及俄烏戰爭影響下，目前供應鏈問題並不容易解決，廣達需要為客戶建立更靈活、更廣泛的供應鏈。

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他以硬體產品為例，需要很多不同零組件才能組裝，廣達未來幾年會設置更多智慧製造工廠，可以快速提升產量，提高營運韌性。

COMPUTEX為全球前3大資通訊展覽，今年聚焦智慧驅動、無限體驗、數位韌性、開創運算、創新與新創、綠能永續等6大主題，將以虛實整合方式舉辦，實體活動於5月24日在南港展覽館1館登場，虛擬活動同步在COMPUTEX CYBERWORLD線上展進行。（編輯：張良知）1110523